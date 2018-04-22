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Внедорожник Chery Tiggo 8 появился в дилерских центрах

В дилерские центры Китая была доставлена первая партия внедорожников Chery Tiggo 8. Данная модель стала доступна для ознакомления в трёх автосалонах компании Chery. Однако продажи нового транспортного средства пока не начались.

Внедорожник Chery Tiggo 8 появился в дилерских центрах


По размерам внедорожник Chery Tiggo 8 абсолютно идентичен со своим корейским конкурентом Hyundai Santa Fe. При этом новый автомобиль китайской компании в плане технических характеристик значительно опережает своих предыдущих «собратьев», а внешний дизайн внедорожник получил от концептуальной модели Exeed TX, но с некоторыми новыми деталями.

К числу основных отличительных новшеств Chery Tiggo 8 относится передний бампер с крупными воздухозаборниками и довольно большая решётка радиатора. К тому же в глаза бросаются задние фары со встроенными LED-матрицами, которые между собой соединяются одной большой линией.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 14:30
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