Внедорожник Chery Tiggo 8 появился в дилерских центрах

По размерам внедорожник Chery Tiggo 8 абсолютно идентичен со своим корейским конкурентом Hyundai Santa Fe. При этом новый автомобиль китайской компании в плане технических характеристик значительно опережает своих предыдущих «собратьев», а внешний дизайн внедорожник получил от концептуальной модели Exeed TX, но с некоторыми новыми деталями.К числу основных отличительных новшеств Chery Tiggo 8 относится передний бампер с крупными воздухозаборниками и довольно большая решётка радиатора. К тому же в глаза бросаются задние фары со встроенными LED-матрицами, которые между собой соединяются одной большой линией.