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Ольга Бузова отомстила Дмитрию Тарасову, сняв клип на футбольном поле

Известная ведущая «Дом-2», певица, дизайнер Ольга Бузова решила отомстить бывшему супругу, футболисту Дмитрию Тарасову, записав клип на футбольном поле.

Ольга после развода никак не пыталась мстить бывшему мужу, несмотря на то, что Тарасов позлорадствовал, скоропостижно сыграв свадьбу с моделью Анастасией Костенко, а сейчас супруги ждут прибавления в семье.

Ольга Бузова отомстила Дмитрию Тарасову, сняв клип на футбольном поле

Однако, по всей видимости, Бузова наконец-то решилась на месть, правда сделала она это в достаточно изящной манере. Звезда записала клип на святом месте для Дмитрия – футбольном поле.

Пока неясно, в чем заключается концепция ролика, но пользователи уверены, что Ольга сделает все, чтобы задеть Тарасова. Правда, нашлись и те, кто уверен, что мстить таким образом Бузова экс-супругу не собирается, а съемки на футбольном поле наверняка приурочены к предстоящему чемпионату мира по футболу.

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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:19
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