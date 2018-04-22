Ольга Бузова отомстила Дмитрию Тарасову, сняв клип на футбольном поле

Ольга после развода никак не пыталась мстить бывшему мужу, несмотря на то, что Тарасов позлорадствовал, скоропостижно сыграв свадьбу с моделью Анастасией Костенко, а сейчас супруги ждут прибавления в семье.Однако, по всей видимости, Бузова наконец-то решилась на месть, правда сделала она это в достаточно изящной манере. Звезда записала клип на святом месте для Дмитрия – футбольном поле.Пока неясно, в чем заключается концепция ролика, но пользователи уверены, что Ольга сделает все, чтобы задеть Тарасова. Правда, нашлись и те, кто уверен, что мстить таким образом Бузова экс-супругу не собирается, а съемки на футбольном поле наверняка приурочены к предстоящему чемпионату мира по футболу.