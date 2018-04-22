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Старший сын Рудковской Батурин раскритикован из-за неухоженного лица и отсутствия вкуса

Старший сын Яны Рудковской попал под критику хейтеров из-за неухоженного лица и отсутствия вкуса. Оказалось, что 15-летний Николай Батурин в реальности выглядит не так эффектно, как на странице своего микроблога и рекламных афишах.

Старший сын Рудковской Батурин раскритикован из-за неухоженного лица и отсутствия вкуса

Яна Рудковская изо всех сил старается помочь своему 15-летнему сыну Николаю Батурину воплотить в реальность свою мечту — заниматься музыкой. Музыкальный продюсер всячески рекламирует наследника, а также заботиться о хорошей для него репутации в определённых кругах. Сам же молодой человек активно заполняет свой Instgaram-профиль профессиональными снимками, на которых привлекает внимание многих пользователей безупречным вкусом и приятной внешностью.

Накануне выяснилось, что Николай Батурин попал под критику некоторых хейтеров, ведь в Сети замечены свежие фотографии его в реальности. На кадрах видно, что сын Рудковской одевается совершенно безвкусно, а кожа лица выглядит совсем неухоженной, ведь на неё чётко видны возрастные угри и прыщи.

После подобной информации поклонники Батурина поняли, что идеальный внешний вид 15-летнего сына Яны Рудковской создаётся и придумывается стилистами, так как сам он подобными способностями блеснуть не может.
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dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 12:25
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