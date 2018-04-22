Фанаты Наоми Кэмпбелл на детском снимке прозвали её «деревенской крошкой»

Наоми Кэмпбелл, несмотря на свою мировую известность, выделяет достаточно важную роль общению с поклонниками. В своём микроблоге в Instagram знаменитость старается не только делиться с ними своими нынешними достижениями и яркими моментами, но иногда показывает, какой была её жизни до наступления периода головокружительной популярности. Так, например, на днях в профиле модели фолловеры заметили её снимок, на котором она едва достигла трёхлетнего возраста, а также уже прозвали её «деревенской крошкой».На детской фотографии, обнародованной в Instagram, маленькая Наоми Кэмпбелл запечатлена в довольно милом жёлтом платье с косынкой на голове. В руках будущая мировая звезда держит огромную плетёную корзину с цветами, а также немного опускает глаза от смущения, демонстрируя в камеру свою улыбку. Фолловеры сошлись во мнениях, что в детстве знаменитость была очень милой и, по всей видимости, скромной, прозвав её между собой «деревенской крошкой».