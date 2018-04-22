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Фанаты Наоми Кэмпбелл на детском снимке прозвали её «деревенской крошкой»

Фанаты назвали Наоми Кэмпбелл на детском снимке «деревенской крошкой». Всемирно известная модель разместила в Instagram архивную фотографию, на которой ей едва исполнилось три года.

Фанаты Наоми Кэмпбелл на детском снимке прозвали её «деревенской крошкой»

Наоми Кэмпбелл, несмотря на свою мировую известность, выделяет достаточно важную роль общению с поклонниками. В своём микроблоге в Instagram знаменитость старается не только делиться с ними своими нынешними достижениями и яркими моментами, но иногда показывает, какой была её жизни до наступления периода головокружительной популярности. Так, например, на днях в профиле модели фолловеры заметили её снимок, на котором она едва достигла трёхлетнего возраста, а также уже прозвали её «деревенской крошкой».

Фанаты Наоми Кэмпбелл на детском снимке прозвали её «деревенской крошкой»

На детской фотографии, обнародованной в Instagram, маленькая Наоми Кэмпбелл запечатлена в довольно милом жёлтом платье с косынкой на голове. В руках будущая мировая звезда держит огромную плетёную корзину с цветами, а также немного опускает глаза от смущения, демонстрируя в камеру свою улыбку. Фолловеры сошлись во мнениях, что в детстве знаменитость была очень милой и, по всей видимости, скромной, прозвав её между собой «деревенской крошкой».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 11:55
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