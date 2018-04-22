АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мансийский йети стал виновником гибели группы Дятлова
EUR 75.65 USD 61.32
Курс валют на 21.04.2018

Спрос на Mercedes-Benz G-Class в России превысил предложение

В июне нынешнего года на российском рынке появится в продаже новый автомобиль Mercedes-Benz G-Class. Официальный дилер немецкой компании в России «Авилон. Мерседес-Бенц» уже оформил более 90 предварительных заказов на новый автомобиль, таким образом спрос на новинку уже превышает предложение.

Спрос на Mercedes-Benz G-Class в России превысил предложение


По словам представителей компании Mercedes-Benz, часть клиентов на сегодняшний день уже полностью оплатили покупку и с нетерпением ожидают свои внедорожники. На автомобиль G-Class от общего объёма продаж компании приходится около 10 процентов.

Стоимость автомобиля Mercedes-Benz G-Class новой генерации стартует от 8 950 000 рублей. В качестве силовой установки внедорожника выступает твин-турбо двигатель V8 ёмкостью 4,0 литра, генерирующий 422 лошадиные силы. На пару с агрегатом работает автоматическая коробка передач на 9 скоростей. До контрольной «сотки» автомобиль набирает разгон за 5,9 секунды, развивая максимальную скорость в 210 км/час.

К тому же для нового внедорожника доступен пакет дополнений AMG Line по цене 289 000 рублей. Пакет доработок состоит из спортивной выпускной системы и 20-дюймовых колёсных дисков. Кроме того клиентам будет предложен пакет «Эксклюзив» по цене 469 545 рублей, состоящий из 18-дюймовых колёсных дисков, кожаной обивки салона чёрного цвета и декоративных вставок из натурального ореха.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 14:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Хейтеры заподозрили Анфису Чехову в обмане по
В Сети обсуждают получившую предложение Майю
Спрос на Mercedes-Benz G-Class в России превысил
Наталью Рудову на ослепительном снимке сравнили с
Российские изобретатели попросили правительство
Дарья Пынзарь поделилась подробностями своего
Наташу Королёву критикуют за передавленную тесным
Ученые рассказали, зачем одна ноздря дышит лучше
Светлана Ходченкова показала в Сети фото крупным
Представлен модернизированный спорткар Ferrari
Обнажённый снимок 62-летней модели взорвал Сеть
Участник группы Дятлова вырезал на себе тайные
Лариса Гузеева показала трогательное фото с
17-летний парень без прав насмерть сбил 24-летнюю
В Сети обвиняют Ольгу Серябкину в боязни любить и
Астрофизики назвали межпланетный корабль,
Пользователи считают, что Тине Канделаки
В китайском городе Урумчи полиция приезжает за
Пышные бедра Насти Каменских привели
Старший сын Рудковской Батурин раскритикован
Ольга Бузова отомстила Дмитрию Тарасову, сняв
Санкции зработали: Активы «Реновы» Вексельберга
В Сети жёстко пошутили над Александром Реввой
Эрдоган считает, что Турции угрожают ее
Фанаты Наоми Кэмпбелл на детском снимке прозвали
Катя Жужа ради лайков пошла на обман подписчиков
Немецкая оппозиция высказалась за приглашение
Анфиса Чехова показала кадры из эротической
Пользователи Сети критикуют мультфильм об Ольге
Власти США призвали Украину повысить цены на газ
Просмотреть все новости