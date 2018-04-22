Спрос на Mercedes-Benz G-Class в России превысил предложение

По словам представителей компании Mercedes-Benz, часть клиентов на сегодняшний день уже полностью оплатили покупку и с нетерпением ожидают свои внедорожники. На автомобиль G-Class от общего объёма продаж компании приходится около 10 процентов.Стоимость автомобиля Mercedes-Benz G-Class новой генерации стартует от 8 950 000 рублей. В качестве силовой установки внедорожника выступает твин-турбо двигатель V8 ёмкостью 4,0 литра, генерирующий 422 лошадиные силы. На пару с агрегатом работает автоматическая коробка передач на 9 скоростей. До контрольной «сотки» автомобиль набирает разгон за 5,9 секунды, развивая максимальную скорость в 210 км/час.К тому же для нового внедорожника доступен пакет дополнений AMG Line по цене 289 000 рублей. Пакет доработок состоит из спортивной выпускной системы и 20-дюймовых колёсных дисков. Кроме того клиентам будет предложен пакет «Эксклюзив» по цене 469 545 рублей, состоящий из 18-дюймовых колёсных дисков, кожаной обивки салона чёрного цвета и декоративных вставок из натурального ореха.