Пользователи Сети критикуют мультфильм об Ольге Бузовой

"Ну да, через 300 лет на Земле останутся только "Дом-2" со своей Бузовой и Пугачёва и Ко, а нормальные люди уже будут жить на другой планете. Я за!" "А это нормально, что в этом "остром мультике", по-моему, унизили всех показанных звёзд, кроме самой Бузовой? Смысла в нём вообще нет". - пишут пользователи Сети.

Хотя о мультипликационном сериале "Дом-2: 300 лет спустя" писали все нынешние и экс-участники телестройки, новый проект её ведущая представила только сейчас, отмечая, что ей приятно стать главной героиней, и хваля новинку за остроту.Помимо Бузовой, фильм затрагивает многих популярных знаменитостей: Ксению Бородину, Тимати, Филиппа Киркорова, Гарика Харламова, который, по сюжету, становится в 2030 году президентом РФ, и так далее.Что касается Ольги, то она затмила собой всю российскую эстраду, а конкуренты обсуждают, как им "подвинуть" столь удачливую соперницу по сцене. Общество активно пользуется Buzcoin, слушает песни вокалистки, а сама она гастролирует уже не по России и Европе, а в пределах галактики.Отметим, что критики в сторону мультфильма куда больше, чем хвалебных отзывов. Зрители находят несостыковки. К примеру, речь идёт о 2030 году, а в названии упоминается другой временной промежуток - 300 лет.Ранее поклонники разгадывали значение нового жеста Ольги Бузовой