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Анфиса Чехова показала кадры из эротической фотосессии в Индонезии

Похудевшая Анфиса Чехова поделилась в Сети кадрами из собственной эротической фотосессии в Индонезии. Знаменитость не стесняется своего тела, считая, что истинная красота кроется внутри человека.

Анфиса Чехова показала кадры из эротической фотосессии в Индонезии

Анфиса Чехова уже давно сумела впечатлить публику своими кардинальными изменениями во внешности. Звезда похудела и стала любить себя ещё больше, что, конечно же, отражается на её внешнем виде. Недавно ведущая «Взвешенных и счастливых людей» отправилась отдохнуть в Индонезию, откуда уже опубликовала несколько кадров из собственной эротической фотосессии.

Для новых фото Анфиса Чехова позировала обнажённой в постели собственного гостиничного номера, повернувшись спиной к камере. Несмотря на то, что сзади на плечи ведущей свисали длинные волосы, а низ тела она прикрывали цветные шорты, фолловерам удалось рассмотреть не только изящную талию звезды, но и пышные ягодицы, которые так и остались привлекательными после похудения.

Анфиса Чехова показала кадры из эротической фотосессии в Индонезии

Поклонники считают, что Анфиса Чехова является примером самой настоящей счастливой женщины, ведь похудела не до размеров модели, но всё равно наслаждается жизнью и старается брать от неё всё, чего желает и своим подписчикам.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 11:40
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