Анфиса Чехова показала кадры из эротической фотосессии в Индонезии

Анфиса Чехова уже давно сумела впечатлить публику своими кардинальными изменениями во внешности. Звезда похудела и стала любить себя ещё больше, что, конечно же, отражается на её внешнем виде. Недавно ведущая «Взвешенных и счастливых людей» отправилась отдохнуть в Индонезию, откуда уже опубликовала несколько кадров из собственной эротической фотосессии.Для новых фото Анфиса Чехова позировала обнажённой в постели собственного гостиничного номера, повернувшись спиной к камере. Несмотря на то, что сзади на плечи ведущей свисали длинные волосы, а низ тела она прикрывали цветные шорты, фолловерам удалось рассмотреть не только изящную талию звезды, но и пышные ягодицы, которые так и остались привлекательными после похудения.Поклонники считают, что Анфиса Чехова является примером самой настоящей счастливой женщины, ведь похудела не до размеров модели, но всё равно наслаждается жизнью и старается брать от неё всё, чего желает и своим подписчикам.