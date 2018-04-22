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Российские изобретатели попросили правительство усилить материальную мотивацию

Всероссийское общество изобретателей попросило правительство усилить материальную мотивацию, утвердив в Гражданском кодексе РФ нормы, предусматривающие выплату вознаграждений за создание полезных моделей и опытных образцов, пишет портал RT.

Российские изобретатели попросили правительство усилить материальную мотивацию


Инициатива изобретателей вошла в масштабный пакет документов нацпроекта по созданию в России современного рынка интеллектуальных прав. Новый законопроект позволит усилить мотивацию изобретателей, что в итоге приведет к увеличению количества инновационных разработок.

Авторы инициативы предлагают утвердить средний размер выплат за полезные изобретения в объеме около 5 МРОТ или 30% от средней годовой зарплаты по отрасли. Работодатель, отказавшийся выплатить стимулирующую часть, понесет ответственность, аналогичную невыплате зарплаты. В настоящий момент законодательство позволяет свободно выкупать права на изобретения по минимальным тарифам.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 14:00
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