Российские изобретатели попросили правительство усилить материальную мотивацию

Инициатива изобретателей вошла в масштабный пакет документов нацпроекта по созданию в России современного рынка интеллектуальных прав. Новый законопроект позволит усилить мотивацию изобретателей, что в итоге приведет к увеличению количества инновационных разработок.Авторы инициативы предлагают утвердить средний размер выплат за полезные изобретения в объеме около 5 МРОТ или 30% от средней годовой зарплаты по отрасли. Работодатель, отказавшийся выплатить стимулирующую часть, понесет ответственность, аналогичную невыплате зарплаты. В настоящий момент законодательство позволяет свободно выкупать права на изобретения по минимальным тарифам.