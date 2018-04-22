Мария Лиман показала себя в эротическом чёрном боди
Известная модель Мария Лиман порадовала фанатов снимком в эротическом чёрном боди. Подписчики микроблога знаменитости восхитились тем, насколько эффектно смотрится кожаное бельё на её привлекательных формах.
Мария Лиман часто публикует обнажённые снимки в Сети, но каждый раз старается подобрать такой наряд, чтобы взбудоражить фантазию своих поклонников ещё больше. На этот раз модель облачилась в эротический чёрный боди, который состоял из кожаных тонких полосок, едва прикрывающих интимные места звезды.
В подписи к провокационному снимку Мария Лиман поинтересовалась у подписчиков своего микроблога, как они относятся к чёрному цвету, на что тут же получила множество ответов о том, что на ней любой цвет смотрится изумительно. Стоит отметить, что в течение первых нескольких часов снимок модели в эротическом кожаном боди оценили почти 12 тысяч человек.
Мария Лиман часто публикует обнажённые снимки в Сети, но каждый раз старается подобрать такой наряд, чтобы взбудоражить фантазию своих поклонников ещё больше. На этот раз модель облачилась в эротический чёрный боди, который состоял из кожаных тонких полосок, едва прикрывающих интимные места звезды.
В подписи к провокационному снимку Мария Лиман поинтересовалась у подписчиков своего микроблога, как они относятся к чёрному цвету, на что тут же получила множество ответов о том, что на ней любой цвет смотрится изумительно. Стоит отметить, что в течение первых нескольких часов снимок модели в эротическом кожаном боди оценили почти 12 тысяч человек.