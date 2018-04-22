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Марина Мексика хочет вставить импланты в ягодицы

Марина Мексика хочет пойти на модную сегодня глютеопластику и вставить в ягодицы импланты, чтобы получить пышные бразильские формы.

Экс-участница "Дома-2" является претенденткой на звание рекордсменки среди других "выпускников" проекта, проделавших над собой ряд всевозможных операций и процедур. За свои молодые годы последовательница трендов Марина как только не экспериментировала со своей внешностью.

Марина Мексика хочет вставить импланты в ягодицы

У звезды руки и ноги забиты тату, локоны меняли длину и цвет от чёрного до светлого блонда, что касается неудачной ринопластики, она и вовсе долгое время была темой для обсуждения, угрожая героине повторением печально известной судьбы Майкла Джексона.

Сама Мексика при этом за здоровье не беспокоилась и после максимально видоизменённого лица перешла уже к "тюнингу" тела. Сделав силиконом грудь, Марина захотела иметь такие же пышные ягодицы, однако не в спортзале, а на операционной столе всё того же хирурга.

Недавно знаменитость сообщила поклонникам, что мечтает о глютеопластике, поскольку упругая "пятая точка" вряд ли будет лишней. Некоторые фанаты теледивы не согласны с подобной логикой и утверждают: Мексика прекрасна и сейчас, поэтому будет крайне обидно изуродовать без того идеальную фигуру.

Хейтеры же полагают, безустанно менять себя знаменитость толкают комплексы, избавиться от которых можно лишь психологическим путём.

Ранее Алёна Ашмарина создала новый образ для Марины Мексики.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:18
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