Марина Мексика хочет вставить импланты в ягодицы

Марина Мексика хочет пойти на модную сегодня глютеопластику и вставить в ягодицы импланты, чтобы получить пышные бразильские формы.
Экс-участница "Дома-2" является претенденткой на звание рекордсменки среди других "выпускников" проекта, проделавших над собой ряд всевозможных операций и процедур. За свои молодые годы последовательница трендов Марина как только не экспериментировала со своей внешностью.
У звезды руки и ноги забиты тату, локоны меняли длину и цвет от чёрного до светлого блонда, что касается неудачной ринопластики, она и вовсе долгое время была темой для обсуждения, угрожая героине повторением печально известной судьбы Майкла Джексона.
Сама Мексика при этом за здоровье не беспокоилась и после максимально видоизменённого лица перешла уже к "тюнингу" тела. Сделав силиконом грудь, Марина захотела иметь такие же пышные ягодицы, однако не в спортзале, а на операционной столе всё того же хирурга.
Недавно знаменитость сообщила поклонникам, что мечтает о глютеопластике, поскольку упругая "пятая точка" вряд ли будет лишней. Некоторые фанаты теледивы не согласны с подобной логикой и утверждают: Мексика прекрасна и сейчас, поэтому будет крайне обидно изуродовать без того идеальную фигуру.
Хейтеры же полагают, безустанно менять себя знаменитость толкают комплексы, избавиться от которых можно лишь психологическим путём.