Александра Харитонова показала Backstage с новой фотосессии

Харитонова после ухода с проекта пробует себя в разных направлениях. Она стала совладелицей салона красоты, играла какое-то время в театре, вела свой бьюти-блог, а также постоянно принимает участие в различных фотопроектов.Недавно Саша решила показать подписчикам Backstage с последней фотосессии. На видео бывшая участница позирует в красивых нарядах, при этом демонстрируя свою стройную и подтянутую фигуру.Сама звезда сообщила, что результаты данных съемок получились потрясающими, превзойдя все ожидания.Поклонники пришли в восторг от данного ролика. Многие похвалили Харитонову за то, что она следит за своей внешностью, а ее телу могут позавидовать многие юные девушки. Также пользователи добавили, что Александра очень талантлива, так как в любом деле она справляется на все сто.