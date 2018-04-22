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Александра Харитонова показала Backstage с новой фотосессии

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Александра Харитонова показала подписчикам видео с недавних съемок.

Харитонова после ухода с проекта пробует себя в разных направлениях. Она стала совладелицей салона красоты, играла какое-то время в театре, вела свой бьюти-блог, а также постоянно принимает участие в различных фотопроектов.

Александра Харитонова показала Backstage с новой фотосессии

Недавно Саша решила показать подписчикам Backstage с последней фотосессии. На видео бывшая участница позирует в красивых нарядах, при этом демонстрируя свою стройную и подтянутую фигуру.

Сама звезда сообщила, что результаты данных съемок получились потрясающими, превзойдя все ожидания.

Поклонники пришли в восторг от данного ролика. Многие похвалили Харитонову за то, что она следит за своей внешностью, а ее телу могут позавидовать многие юные девушки. Также пользователи добавили, что Александра очень талантлива, так как в любом деле она справляется на все сто.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:10
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