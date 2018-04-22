Алексей Чайчиц отправился на Бали вместе с Иваном Барзиковым

Недавно стало известно о том, что Чайчиц и Лиза Триандафилиди расстались. Сейчас девушка участвует в различных проектах, а Алексей уехал отдыхать на Бали в компании с другом, где они отлично проводят время.Но сама Лиза, рассказывая о разрыве с Чайчицом, уверяет, что видела фотографии парня с отдыха, по которым видно, что он страдает. Поклонники, в свою очередь, не заметили, что молодой человек переживает или грустит.Наоборот, Алексей, судя по фото и прямым эфирам, наслаждается отдыхом и свободой. Он тренируется, катается на мотоцикле, купается в бассейне, а недавно даже съездил на водопад. По словам парня, именно о такой жизни он и мечтал.О своей бывшей девушке Чайчиц говорить с подписчиками не захотела, поэтому многие решили, что чувства ребят не остыли, а значит, они в скором времени помирятся.