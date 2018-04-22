Представлен модернизированный спорткар Ferrari 488 GTB от ателье Pogea Racing

В подкапотном пространстве спорткара Ferrari 488 GTB Pista установлен силовой агрегат, генерирующий 720 лошадиных сил, при максимальном крутящим моменте 770 Нм. После того как над двигателем поработали тюнеры, он стал выдавать на 100 лошадиных сил больше, а также его крутящийся момент увеличился на 130 Нм.Помимо настройки 8-цилиндрового V-образного агрегата, тюнеры из ателье Pogea Racing оснастили спорткар высокопроизводительной выхлопной системой с клапанами из нержавеющей стали, за счёт чего у автомобиля появился впечатляющий звук при выхлопе. После модернизации максимальная скорость спорткара Ferrari 488 GTB Pista увеличилась до 345 км/час, а до первой «сотни» автомобиль стал набирать разгон за 2,8 секунды.Также тюнеры разработали для спорткара аэродинамический обвес из карбона, благодаря этому общий вес автомобиль снизился.