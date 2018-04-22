Ивана Дилова, по мнению зрителей, сильно потолстела на «Доме-2»

Недавно Ивана вернулась с островов на Сейшелах. Однако отдых не пошел девушке на пользу, так как она набрала лишние килограммы, что тут же отметили телезрители шоу. В Сети появился стоп-кадр с недавнего эфира, которые явно продемонстрировал лишний вес участницы.Лицо Диловой, по мнению поклонников шоу, стало шире в несколько раз, так что теперь девушка напоминает поросенка. Стоит добавить, что Ивана постоянно находится в центре мужского внимания, однако построить серьезные отношения ей так и не удается.Телезрители отмечают, что не только Дилова располнела за время пребывания на островах, но и Маргарита Овсянникова приобрела лишние килограммы. Пользователи надеются, что участницы возьмут себя в руки и приведут в порядок свою фигуру.