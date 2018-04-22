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Ксения Бородина весело отдохнула на концерте группы «Руки вверх»

Телеведущая Ксения Бородина рассказала подписчикам, что пришла в восторг от концерта группы «Руки вверх».

Недавно на своей странице в социальных сетях Ксения опубликовала видео, на котором она находится на концерте группы «Руки вверх», где весело проводит время в компании своих подруг.

Ксения Бородина весело отдохнула на концерте группы «Руки вверх»

Звезда рассказала, что выступление прошло просто отлично, строчки давно знакомых песен навеяли приятные воспоминания, так что Бородина с подругами будто вернулась на несколько часов в свою молодость.

Телеведущая поблагодарила Сергея Жукова за потрясающий концерт, добавив, что она давно так не отрывалась. Стоит отметить, что группа и правда произвела фурор, так как на заднем фоне видно, как резвится толпа и поет знаменитые песни. Поклонники Ксении добавили, что сами являются фанатами этой группы.

Некоторые добавили, что на всех концертах Сергея так весело, после них всегда остаешься без голоса и без ног от усталости.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:28
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