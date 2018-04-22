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Мансийский йети стал виновником гибели группы Дятлова
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Участник группы Дятлова вырезал на себе тайные татуировки перед гибелью

Исследователь Валентин Дегтерев, расследующий причины гибели группы Дятлова, считает, что самый старший член команды туристов Семен Золотарев нанес себе перед гибелью тайные татуировки, чтобы указать на убийц.

Участник группы Дятлова вырезал на себе тайные татуировки перед гибелью


Татуировки нанесены на свежие порезы химическим карандашом, так как Золотарев сомневался, что бумага способна передать послание в целости в зимний период времени. Турист являлся участником Великой Отечественной войны, поэтому обладал навыками шифрования, однако странные символы никто так и не смог раскодировать.

Шифровка содержала буквы "Г+С+П=Д", а также необычное "ДАЕРММУАЗУАЯ". Кроме того, лыжник вырезал на своем теле "свеклу", которая очертаниями напоминает один из родовых символов племени манси, пишет портал URA.Ru. Вероятно, незадолго до гибели турист встречался с представителем аборигенов. Группа туристов погибла 2 февраля 1959 года по неустановленной причине.
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Общество
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 13:15
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