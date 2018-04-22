Участник группы Дятлова вырезал на себе тайные татуировки перед гибелью

Татуировки нанесены на свежие порезы химическим карандашом, так как Золотарев сомневался, что бумага способна передать послание в целости в зимний период времени. Турист являлся участником Великой Отечественной войны, поэтому обладал навыками шифрования, однако странные символы никто так и не смог раскодировать.Шифровка содержала буквы "Г+С+П=Д", а также необычное "ДАЕРММУАЗУАЯ". Кроме того, лыжник вырезал на своем теле "свеклу", которая очертаниями напоминает один из родовых символов племени манси, пишет портал URA.Ru. Вероятно, незадолго до гибели турист встречался с представителем аборигенов. Группа туристов погибла 2 февраля 1959 года по неустановленной причине.