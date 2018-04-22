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Настасья Самбурская сменила имидж, перекрасившись в блондинку

Любимая многими актриса и ведущая Настасья Самбурская сменила имидж, перекрасившись в блондинку. Фотография с новым цветом волос появилась недавно в микроблоге знаменитости.

Настасья Самбурская сменила имидж, перекрасившись в блондинку

Настасья Самбурская на днях опубликовала в своём Instagram-аккаунте новый снимок в довольно непривычном для себя образе блондинки. Актриса показала, что теперь у неё не осталось ничего от жгучей брюнетки. В подписи к кадру знаменитость указала, что передаёт таким образом пламенный привет своим подругам Наталье Рудовой и Анастасии Ивлеевой.

Фолловеры были шокированы такими внезапными переменами во внешности своего кумира, но потом узнали, что актриса всего лишь примерила на себя столь реалистичный парик. Несмотря на «искусственность» нового образа, подписчики микроблога Настасьи Самбурской оценили временную смену имиджа актрисы, выразив подозрение, что таким образом она готовит публику к тому, что в будущем действительно перекрасится в блондинку.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:19
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