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17-летний парень без прав насмерть сбил 24-летнюю велогонщицу Лидию Плужникову

24-летняя велогонщица Лидия Плужникова была сбита транспортным средством, за рулем которого находился 17-летний парень, не имеющий прав. Происшествие случилось 21 апреля в Архипо-Осиповке.

17-летний парень без прав насмерть сбил 24-летнюю велогонщицу Лидию Плужникову


Смертельное ДТП произошло на трассе, где Плужникова осуществляла прогулку на велосипеде. В конечном итоге ее сбил автомобиль, который вылетел со встречной полосы. За рулем в тот момент находился 17-летний юноша из Новороссийска. При себе у него не было никаких документов, разрешающих водить транспортное средство. Что касается Лидии Плужниковой, то врачи попытались спасти девушку, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Представители Федерации велоспорта РФ выражают соболезнования всем, кто был близок с Плужниковой.

Правоохранители уже возбудили уголовное дело по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия. Отмечается, что виновник аварии может получить до 9 лет лишения свободы.
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dzen / Происшествия
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:00
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