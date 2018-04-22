17-летний парень без прав насмерть сбил 24-летнюю велогонщицу Лидию Плужникову

Смертельное ДТП произошло на трассе, где Плужникова осуществляла прогулку на велосипеде. В конечном итоге ее сбил автомобиль, который вылетел со встречной полосы. За рулем в тот момент находился 17-летний юноша из Новороссийска. При себе у него не было никаких документов, разрешающих водить транспортное средство. Что касается Лидии Плужниковой, то врачи попытались спасти девушку, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.Представители Федерации велоспорта РФ выражают соболезнования всем, кто был близок с Плужниковой.Правоохранители уже возбудили уголовное дело по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия. Отмечается, что виновник аварии может получить до 9 лет лишения свободы.