В Грузии задержан мужчина, укравший картину Ореста Кипренского и руль от Mercedes

Согласно предоставленным данным, происшествие случилось в центре города Тбилиси, в одном из его жилых домов, при этом неизвестно, кто стал жертвой ограбления.Украденная картина была написана известным русским портретистом Орестом Кипренским в 1817 году. Помимо этого злоумышленник украл еще одну картину неизвестного художника и руль от автомобиля Mercedes, сделанный из слоновой кости. В опись также попали старинные стулья, антикварный руль корабля и ковры.Сообщается, что перед тем как вернуть все украденные вещи хозяину, правоохранители сначала завершат следствие.