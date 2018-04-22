В Грузии задержан мужчина, укравший картину Ореста Кипренского и руль от Mercedes
На официальном сайте МВД Грузии появилось сообщение о том, что правоохранителям удалось задержать 31-летнего мужчину, который украл картину художника Ореста Кипренского и руль от автомобиля Mercedes. Помимо этого были украдены и другие антикварные вещи.
Согласно предоставленным данным, происшествие случилось в центре города Тбилиси, в одном из его жилых домов, при этом неизвестно, кто стал жертвой ограбления.
Украденная картина была написана известным русским портретистом Орестом Кипренским в 1817 году. Помимо этого злоумышленник украл еще одну картину неизвестного художника и руль от автомобиля Mercedes, сделанный из слоновой кости. В опись также попали старинные стулья, антикварный руль корабля и ковры.
Сообщается, что перед тем как вернуть все украденные вещи хозяину, правоохранители сначала завершат следствие.
Согласно предоставленным данным, происшествие случилось в центре города Тбилиси, в одном из его жилых домов, при этом неизвестно, кто стал жертвой ограбления.
Украденная картина была написана известным русским портретистом Орестом Кипренским в 1817 году. Помимо этого злоумышленник украл еще одну картину неизвестного художника и руль от автомобиля Mercedes, сделанный из слоновой кости. В опись также попали старинные стулья, антикварный руль корабля и ковры.
Сообщается, что перед тем как вернуть все украденные вещи хозяину, правоохранители сначала завершат следствие.
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Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:07