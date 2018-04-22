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Экс-участница «Дома-2» помогла задержать автомошенников

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Мария Петровская стала жертвой автомошенников. Но она не растерялась и в итоге помогла задержать преступников.

Петровская рассказала, что имеет стаж вождения около 10 лет, и за все это время почти ни разу не нарушала правила дорожного движения. Мария каждый день добирается на работу на собственном автомобиле, однако в один из недавних дней с ней произошла неприятная история.

Экс-участница «Дома-2» помогла задержать автомошенников

Звезда рассказала, что выезжала на работу с парковки, остановилась, чтобы пропустить проезжающие машины и никого не задеть. Она хотела уже тронуться, как вдруг неожиданно на большой скорости мимо нее проезжает машина марки «BMW».

Петровская не успела ничего понять, только лишь почувствовала толчок и скрежет. Из машины вышли двое мужчин и начали обвинять Марию в том, что она стала виновницей аварии и в результате испортила машину. Со звезды начали требовать полмиллиона рублей за ремонт.

Но экс-участница не растерялась, вызвала полицию и отдала им данные с видеорегистатора. В результате ее невиновность была наказана, а мужчины оказались автомошенниками. Органы правопорядка поблагодарили Петровскую за помощь в поимке преступников.

Экс-участница «Дома-2» помогла задержать автомошенников
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:05
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