Экс-участница «Дома-2» помогла задержать автомошенников

Петровская рассказала, что имеет стаж вождения около 10 лет, и за все это время почти ни разу не нарушала правила дорожного движения. Мария каждый день добирается на работу на собственном автомобиле, однако в один из недавних дней с ней произошла неприятная история.Звезда рассказала, что выезжала на работу с парковки, остановилась, чтобы пропустить проезжающие машины и никого не задеть. Она хотела уже тронуться, как вдруг неожиданно на большой скорости мимо нее проезжает машина марки «BMW».Петровская не успела ничего понять, только лишь почувствовала толчок и скрежет. Из машины вышли двое мужчин и начали обвинять Марию в том, что она стала виновницей аварии и в результате испортила машину. Со звезды начали требовать полмиллиона рублей за ремонт.Но экс-участница не растерялась, вызвала полицию и отдала им данные с видеорегистатора. В результате ее невиновность была наказана, а мужчины оказались автомошенниками. Органы правопорядка поблагодарили Петровскую за помощь в поимке преступников.