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Андрей Гайдулян впервые после развода появился на публике с новой избранницей

Популярный актёр Андрей Гайдулян впервые после развода появился на широкой публике вместе с новой избранницей. СМИ и другие присутствующие на международном кинофестивале в Москве знаменитости отметили, что влюблённые уделяли друг другу много внимания на мероприятии.

Андрей Гайдулян впервые после развода появился на публике с новой избранницей

Андрей Гайдулян долгое время скрывал от публики свою новую возлюбленную, но недавно всё же решился вместе с ней выйти в свет. Стоит отметить, что брюнетка, как считают фанаты актёра, сильно похожа внешне на его бывшую супругу Диану Очилову, с которой тот пробыл вместе порядка 7 лет. Пара появилась на красной дорожке международного кинофестиваля в Москве и тут же приковала к себе взгляды всех присутствующих: влюблённые не стеснялись проявлять по отношению друг к другу нежные чувства, всё время держась за руки и улыбаясь.

Поклонники актёра рады, что сейчас он наконец решился впервые после развода показать широкой публике свою новую избранницу. У некоторых фолловеров всё же появились вопросы относительно того, почему возлюбленная Гайдуляна так напоминает бывшую супругу Диану Очилову.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:02
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