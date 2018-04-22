Андрей Гайдулян впервые после развода появился на публике с новой избранницей
Популярный актёр Андрей Гайдулян впервые после развода появился на широкой публике вместе с новой избранницей. СМИ и другие присутствующие на международном кинофестивале в Москве знаменитости отметили, что влюблённые уделяли друг другу много внимания на мероприятии.
Андрей Гайдулян долгое время скрывал от публики свою новую возлюбленную, но недавно всё же решился вместе с ней выйти в свет. Стоит отметить, что брюнетка, как считают фанаты актёра, сильно похожа внешне на его бывшую супругу Диану Очилову, с которой тот пробыл вместе порядка 7 лет. Пара появилась на красной дорожке международного кинофестиваля в Москве и тут же приковала к себе взгляды всех присутствующих: влюблённые не стеснялись проявлять по отношению друг к другу нежные чувства, всё время держась за руки и улыбаясь.
Поклонники актёра рады, что сейчас он наконец решился впервые после развода показать широкой публике свою новую избранницу. У некоторых фолловеров всё же появились вопросы относительно того, почему возлюбленная Гайдуляна так напоминает бывшую супругу Диану Очилову.
Андрей Гайдулян долгое время скрывал от публики свою новую возлюбленную, но недавно всё же решился вместе с ней выйти в свет. Стоит отметить, что брюнетка, как считают фанаты актёра, сильно похожа внешне на его бывшую супругу Диану Очилову, с которой тот пробыл вместе порядка 7 лет. Пара появилась на красной дорожке международного кинофестиваля в Москве и тут же приковала к себе взгляды всех присутствующих: влюблённые не стеснялись проявлять по отношению друг к другу нежные чувства, всё время держась за руки и улыбаясь.
Поклонники актёра рады, что сейчас он наконец решился впервые после развода показать широкой публике свою новую избранницу. У некоторых фолловеров всё же появились вопросы относительно того, почему возлюбленная Гайдуляна так напоминает бывшую супругу Диану Очилову.