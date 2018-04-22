Андрей Гайдулян впервые после развода появился на публике с новой избранницей

Андрей Гайдулян долгое время скрывал от публики свою новую возлюбленную, но недавно всё же решился вместе с ней выйти в свет. Стоит отметить, что брюнетка, как считают фанаты актёра, сильно похожа внешне на его бывшую супругу Диану Очилову, с которой тот пробыл вместе порядка 7 лет. Пара появилась на красной дорожке международного кинофестиваля в Москве и тут же приковала к себе взгляды всех присутствующих: влюблённые не стеснялись проявлять по отношению друг к другу нежные чувства, всё время держась за руки и улыбаясь.Поклонники актёра рады, что сейчас он наконец решился впервые после развода показать широкой публике свою новую избранницу. У некоторых фолловеров всё же появились вопросы относительно того, почему возлюбленная Гайдуляна так напоминает бывшую супругу Диану Очилову.