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Александр Масляков пригрозил Сергею Светлакову «расправой»

Ведущий КВН Александр Масляков пригрозил юмористу Сергею Светлакову «расправой» за неудачную шутку.

В новом выпуске программы «Сегодня вечером» гостем стали герои легендарной юмористической программы КВН. Были приглашены бывшие участники Сергей Светлаков, Михаил Галустян, Вадим Галыгин., а также ведущий Александр Масляков.

Александр Масляков пригрозил Сергею Светлакову «расправой»

Все начали вспоминать забавные случаи на КВН, свои игры, шутки, а также раскрывали секреты любимого ведущего. Но вдруг неожиданно между Светлаковым и Масляковым завязалась перепалка. Сергей назвал Александра Васильевича «Крестным отцом», намекая на то, что вся его родня работает в КВН.

На это Масляков ответил достаточно серьезно, что юморист ответит за свои слова, но немного позже. Стоит добавить, что в КВН участвуют почти все родственники Александра. Так, его жена – режиссер программы, сын – ведущий Премьер-Лиги, невестка – директор Дома КВН, а внучка – ведущая детской программы КВН. Александр Васильевич рассказал, что он не любит шутки в свой адрес, однако многие участники все равно подшучивают над ведущим.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:52
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