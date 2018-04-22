Александр Масляков пригрозил Сергею Светлакову «расправой»

В новом выпуске программы «Сегодня вечером» гостем стали герои легендарной юмористической программы КВН. Были приглашены бывшие участники Сергей Светлаков, Михаил Галустян, Вадим Галыгин., а также ведущий Александр Масляков.Все начали вспоминать забавные случаи на КВН, свои игры, шутки, а также раскрывали секреты любимого ведущего. Но вдруг неожиданно между Светлаковым и Масляковым завязалась перепалка. Сергей назвал Александра Васильевича «Крестным отцом», намекая на то, что вся его родня работает в КВН.На это Масляков ответил достаточно серьезно, что юморист ответит за свои слова, но немного позже. Стоит добавить, что в КВН участвуют почти все родственники Александра. Так, его жена – режиссер программы, сын – ведущий Премьер-Лиги, невестка – директор Дома КВН, а внучка – ведущая детской программы КВН. Александр Васильевич рассказал, что он не любит шутки в свой адрес, однако многие участники все равно подшучивают над ведущим.