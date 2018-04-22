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Поклонники разгадывают значение нового жеста Ольги Бузовой

Поклонники разгадывают значение нового жеста Ольги Бузовой, который она стала активно популяризировать и использовать после выхода песни от Басты.

Поклонники разгадывают значение нового жеста Ольги Бузовой

Сингл "Тоже музыка" ведущая "Дома-2" сопроводила рекламной компанией, для которой в том числе были пошиты фанатские футболки. В одной из таких теледива появилась в своём Instagram, демонстрируя тот же жест, что и напечатан на её одежде.

Поклонники разгадывают значение нового жеста Ольги Бузовой

Поклонники Бузовой отметили, что символ, похожий на "Ok" и говорящий: "всё в порядке", по смыслу привязан к конкретной композиции, написанной рэпером Бастой. До этого же Ольга пользовалась другим жестом, напоминающим пистолет, причём смысл его не был разгадан, как и у последующего.

Поклонники разгадывают значение нового жеста Ольги Бузовой

Фанаты гадают, действительно ли их любимица изобретает свой собственный невербальный язык или это лишь часть её имиджа. Хочет ли знаменитость сказать, что у неё всё в порядке или кольцо из двух пальцев обозначает ноль?

"Причёска огонь, а вот что за дырку ты всё показываешь, смотрится не очень". "Знак дьявола". "Чё, новый жест выучила?" - критикуют звезду в Сети.

Ранее хейтеры были уверены, что Ольга Бузова скопировала причёску Анастасии Костенко.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:48
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