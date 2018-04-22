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В Великобритании на аукционе продали меню первого обеда на Титанике

В британском городе Девицес, который расположен в графстве Уилтшир, состоялся аукцион в доме Henry Aldridge & Son. В ходе мероприятия с молотка ушел образец меня первого обеда, который подавали на Титанике во время его первого плавания. Сообщается, что за лот было заплачено 100 тысяч фунтов стерлингов.

В Великобритании на аукционе продали меню первого обеда на Титанике


Таким образом, он получил лист, на котором были указаны блюда, подававшиеся техническому составу судна. Отмечается, что тогда персоналу предлагали говяжий бульон или куриный суп. Также в меню была указана жареная курица, ветчина, шпинат, ягненок, вареная картошка, цветная капуста, горошек, пудинг, королевские груши и пирожные с кофе.

До проведения торгов меню находилось у жены второго офицера Чарльза Лайтхоллера, который стал самым старшим по званию из-за гибели других главнокомандующих. Этот офицер умер в 1952 году.
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Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:23
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