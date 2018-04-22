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В китайском городе Урумчи полиция приезжает за минуту

Власти китайского города Урумчи, который является неспокойным с точки зрения безопасности регионом, обязали полицейских являться на вызов через 1 минуту после тревожного звонка. Норматив явки должен соблюдаться абсолютно точно, пишет портал РИА Новости.

В китайском городе Урумчи полиция приезжает за минуту


Заработные платы местных полицейских примерно в 2 раза выше средних по региону. Кроме того, стражи правопорядка имеют множество помощников, которые в любой момент готовы выдвинуться на место происшествия с щитами и дубинками. Во время проведения учений полицейское руководство проверяет, чтобы сборы сотрудников происходили именно за минуту.

Причина быстрого реагирования кроется в массовой установке камер наблюдения, когда лица горожан сканируются на регулярной основе повсеместно. Роботы обрабатывают поступающую информацию в режиме реального времени, отслеживая преступников, готовых совершить правонарушение.
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Общество
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:30
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