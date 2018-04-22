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Новый микроскоп может показывать в 3D действие клеток внутри организма

Разработчиками Мединститута им. Говарда Хьюза создана модель микроскопа, способного показывать клетки в 3D режиме. Данный способ собрал возможности всех предыдущих разработок в данном направлении.

Группа ученых, возглавляемая Эриком Бетцигом, объединили 3 микроскопах 2 технологии. Как пояснил Бетциг, современным микроскопам необходим слишком яркий источник света, повреждающий клетки. Исправить это решили технологией, известной как решетчатая световая микроскопия.
Новый микроскоп может показывать в 3D действие клеток внутри организма


Испытания методики провели на рыбе, имеющей прозвище - «Дамский чулок». Данная особь обладает эмбрионами прозрачного цвета, которые проще увидеть посредством микроскопа. Но и в данном случае внутри организма проводить съемку клеток сложно, так как любые источники света рассеиваются и затушевывают клетками на поверхности рыбы. Исправить это ученые решили методом астрономов, по принципу адаптивной оптики, учитывающей и исправляющей искажения, а само качество изображения улучшается.

В публикациях команды Бетцига представлена комбинированная техника микроскопии, которую и использовали ученые для наблюдения за большинством процессов в живом организме. Авторами было заснята траектория, по которой перемещаются клатриновые пузырьки, полная динамика клеточных органелл, а так же процессы роста в формирующемся спинном мозге отростков нервных клеток.
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dzen / Технологии / Наука / Главные новости
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:35
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