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Санкции зработали: Активы «Реновы» Вексельберга заморожены на $1,5 млрд

Компании Виктора Вексельберга, зарегистрированные в Швейцарии, были проверены фискальными органами, из-за чего счета были заблокированы. Это привело к значительным убыткам. Например, из-за этого его швейцарские компании Oerlikon и Sulzer не выплатили дивиденды своим акционерам за прошедший год на сумму $130 млн.

Из-за проверок швейцарских фискальных органов на некоторое время были закрыты счета бизнесмена Виктора Вексельберга в Швейцарии. Общая сумма на них составила до $2 млрд - это те денежные средства, что связаны с деятельностью в России. В этом случае оказались заморожены счета компании «Ренова».

Санкции зработали: Активы «Реновы» Вексельберга заморожены на $1,5 млрд


Также замораживались зарплатные счета сотрудников компании российского олигарха, однако после проверок они вновь были разблокированы. Ранее в СМИ сообщали, что Вексельберг просил премьер-министра Дмитрия Медведева помочь его компаниям и говорил о необходимости понизить свою долю в инокомпаниях до уровня ниже 50%, чтобы вывести их из под санкций.
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dzen / Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 12:15
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