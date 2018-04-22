Санкции зработали: Активы «Реновы» Вексельберга заморожены на $1,5 млрд

Из-за проверок швейцарских фискальных органов на некоторое время были закрыты счета бизнесмена Виктора Вексельберга в Швейцарии. Общая сумма на них составила до $2 млрд - это те денежные средства, что связаны с деятельностью в России. В этом случае оказались заморожены счета компании «Ренова».Также замораживались зарплатные счета сотрудников компании российского олигарха, однако после проверок они вновь были разблокированы. Ранее в СМИ сообщали, что Вексельберг просил премьер-министра Дмитрия Медведева помочь его компаниям и говорил о необходимости понизить свою долю в инокомпаниях до уровня ниже 50%, чтобы вывести их из под санкций.