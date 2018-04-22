Анна Семенович показала свои «бесконечные» ноги на снимке из ванной

Анна Семенович старается регулярно радовать своих поклонников в Сети новыми снимками в самых разнообразных образах. Также певица иногда делится с аудиторией подписчиков роликами со своих занятий, путешествий и других, не менее интересных мероприятий. На этот раз звезда продемонстрировала фолловерам свои «бесконечные» ноги, которые привлекательно смотрелись с укороченным белым платьем.Семенович на снимке запечатлена сидящей на краю ванной, немного вытянув ноги перёд в привлекательной позе. В подписи к публикации она озвучила фразу «А там, где я, там и море» и предложила пользователям Instagram отгадать, откуда взято это высказывание.Стоит отметить, что почитатели творчества Анны Семенович сначала выразили восторг по поводу красоты и стройности «бесконечных» ног Анны Семенович, а уже потом стали думать над фразой, которую та написала.