В Литве эстонец избил украинца из-за спора о России

Драка произошла в ночь с понедельника на вторник. Сначала разговор шел без каких-либо проблем, но затем взгляды двух людей разошлись и они вышли на улицу, чтобы решить проблему. В конечном счете, эстонец повалил украинца на землю и начал бить. В ходе конфликта житель Украины получил незначительные травмы.После разбирательств эстонец извинился за свои действия, а украинский гражданин попросил о закрытии досудебного расследования. Известно, что житель Украины приехал в Литву на заработки, и после случившегося ему захотелось домой.