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В Литве эстонец избил украинца из-за спора о России

В одном из питейных заведений литовского города Каунас произошла драка между жителем Эстонии и представителем Украины. Как сообщает издание Sputnik Lietuva, конфликт случился на почве недопонимания между участниками беседы касательно вопроса отношений России и Украины.

В Литве эстонец избил украинца из-за спора о России


Драка произошла в ночь с понедельника на вторник. Сначала разговор шел без каких-либо проблем, но затем взгляды двух людей разошлись и они вышли на улицу, чтобы решить проблему. В конечном счете, эстонец повалил украинца на землю и начал бить. В ходе конфликта житель Украины получил незначительные травмы.

После разбирательств эстонец извинился за свои действия, а украинский гражданин попросил о закрытии досудебного расследования. Известно, что житель Украины приехал в Литву на заработки, и после случившегося ему захотелось домой.
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Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:55
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