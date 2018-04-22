Хейтеры уверены, что Ольга Бузова скопировала прическу Анастасии Костенко

После того как Бузова записала рэп-песню, она решила создать новый тренд: длинные волнистые локоны. Вдобавок к этому звезда выпустила ряд футболок с цитатами своего нового хита. При этом Ольга уверена, что весь ее образ совсем скоро станет модной тенденцией.Однако пользователи так не считают. Хейтеры считают, что прическу Бузова скопировала у Анастасии Костенко. Длинные локоны новая жена Дмитрия Тарасова выбрала на день своей свадьбы с футболистом.Что касается образа Ольги в целом, то фолловеры уверены, что это стиль певиц в 90-х, поэтому Бузова не придумала ничего нового, а лишь скопировала некогда популярные тренды.Стоит добавить, что и футболка со словами новой песни не очень привлекла покупателей. Так что, по всей видимости, певица создала настоящий антитренд, так как публика лишь раскритиковала образ звезды.