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Хейтеры уверены, что Ольга Бузова скопировала прическу Анастасии Костенко

Телеведущая, певица, дизайнер Ольга Бузова, по мнению хейтеров, не только создает антитренды, но и «донашивает» прическу за моделью Анастасии Костенко.

После того как Бузова записала рэп-песню, она решила создать новый тренд: длинные волнистые локоны. Вдобавок к этому звезда выпустила ряд футболок с цитатами своего нового хита. При этом Ольга уверена, что весь ее образ совсем скоро станет модной тенденцией.

Хейтеры уверены, что Ольга Бузова скопировала прическу Анастасии Костенко

Однако пользователи так не считают. Хейтеры считают, что прическу Бузова скопировала у Анастасии Костенко. Длинные локоны новая жена Дмитрия Тарасова выбрала на день своей свадьбы с футболистом.

Что касается образа Ольги в целом, то фолловеры уверены, что это стиль певиц в 90-х, поэтому Бузова не придумала ничего нового, а лишь скопировала некогда популярные тренды.

Хейтеры уверены, что Ольга Бузова скопировала прическу Анастасии Костенко

Стоит добавить, что и футболка со словами новой песни не очень привлекла покупателей. Так что, по всей видимости, певица создала настоящий антитренд, так как публика лишь раскритиковала образ звезды.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:18
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