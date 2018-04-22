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Елена Ваенга нашла своего «двойника» среди моделей Chanel

Музыкант и певица Елена Ваенга удивилась, узнав о наличии у себя «двойника» среди моделей известного бренда Chanel. Фотографию похожей на неё саму манекенщицы артистка опубликовала вчера в своём микроблоге.

Елена Ваенга нашла своего «двойника» среди моделей Chanel

Елена Ваенга накануне озадачила подписчиков своего микроблога, продемонстрировав фото собственного «двойника», которым, как ни странно, оказалась модель, снимающаяся для Chanel. Фанаты сразу не поняли, что на снимке изображён другой человек, решив, что Ваенга немного сменила причёску.

В подписи к своему посту певица написала лишь одну фразу: «Я одна это вижу? Ну это же даже не смешно..». Фолловеры принялись внимательно рассматривать кадры тоже пришли в замешательство. Многие вспомнили о теории конспирологов, гласящей о том, что у каждого в мире есть 8 «двойников», а кто-то просто не мог найти слов, ведь сходство Елены Ваенги с моделью Chanel оказалось действительно поразительным.

Елена Ваенга нашла своего «двойника» среди моделей Chanel

Комментаторы микроблога певицы отметили, что не хотят сравнивать своего кумира даже с её собственным «двойником». Фолловеры сделали Ваенге комплимент, написав, что она выглядит в разы естественнее и привлекательнее, нежели её копия.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 09:11
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