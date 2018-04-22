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Эрдоган считает, что Турции угрожают ее стратегические партнеры

В рамках своего интервью на телеканале NTV, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал об опасности, которая исходит от ее же стратегических партнеров. Глава правительства отмечает, что опасность заключается в бесплатной поставке боеприпасов силам коалиции американскими военными.

Эрдоган считает, что Турции угрожают ее стратегические партнеры


Эрдоган сказал, что США направила на север Сирии 5 грузовых автомобилей, которые заполнены оружием и боеприпасами. Глава Турции также добавил, что за деньги это же самое оружие у США эго страна купить не может, но сирийским оппозиционерам американцы поставляют его бесплатно. Президент считает, что именно из-за этого Турции угрожает опасность.

Проблема в том, что оружие поступает бойцам «Силы народной самообороны», «Демократического союза», а также «Рабочей партии Курдистана». Турция же воюет с этими отрядами на севере Сирии, начиная с конца января.

Турецкие власти считают, что США совершает ошибку. Полученное от американской стороны вооружение могут поднять против самой же Турции.
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dzen / Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:00
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