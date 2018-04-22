Эрдоган считает, что Турции угрожают ее стратегические партнеры

Эрдоган сказал, что США направила на север Сирии 5 грузовых автомобилей, которые заполнены оружием и боеприпасами. Глава Турции также добавил, что за деньги это же самое оружие у США эго страна купить не может, но сирийским оппозиционерам американцы поставляют его бесплатно. Президент считает, что именно из-за этого Турции угрожает опасность.Проблема в том, что оружие поступает бойцам «Силы народной самообороны», «Демократического союза», а также «Рабочей партии Курдистана». Турция же воюет с этими отрядами на севере Сирии, начиная с конца января.Турецкие власти считают, что США совершает ошибку. Полученное от американской стороны вооружение могут поднять против самой же Турции.