Глава Левой партии Сара Вагенкнехт прокомментировала решение оппозиции, подчеркнув, что приглашение России на саммит позволит Западу вновь наладить диалог с Москвой. G7 снова должна стать G8. Формат G7+1 позволит стабилизировать политическую обстановку в мире, убеждены делегаты от партии СвДП.На встречу глав МИД стран G7 приглашены представители от Украины, однако немецкие политики убеждены, что и со стороны России могли бы быть делегаты. Россия должна участвовать во всех мировых программах, в том числе экономических и политических саммитах. Впрочем, ранее глава российского МИД Сергей Лавров утверждал, что Москва "не цепляется" за формат G8.