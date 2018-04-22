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Немецкая оппозиция высказалась за приглашение России на G7

Представители оппозиционных политических партий ФРГ предложили пригласить Россию на саммит G7, который пройдет на территории Канады в июне текущего года. Чиновники считают, что мир на Ближнем Востоке и в ЕС возможен только при участии Москвы, пишет портал агентства DPA.

Немецкая оппозиция высказалась за приглашение России на G7


Глава Левой партии Сара Вагенкнехт прокомментировала решение оппозиции, подчеркнув, что приглашение России на саммит позволит Западу вновь наладить диалог с Москвой. G7 снова должна стать G8. Формат G7+1 позволит стабилизировать политическую обстановку в мире, убеждены делегаты от партии СвДП.

На встречу глав МИД стран G7 приглашены представители от Украины, однако немецкие политики убеждены, что и со стороны России могли бы быть делегаты. Россия должна участвовать во всех мировых программах, в том числе экономических и политических саммитах. Впрочем, ранее глава российского МИД Сергей Лавров утверждал, что Москва "не цепляется" за формат G8.
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dzen / Политика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:45
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