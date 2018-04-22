Ксения Бородина похвалилась успехами старшей дочери в гимнастике

Ксения часто рассказывает своим поклонникам о том, что ее старшая дочь ходит на гимнастику для саморазвития, а не для того, чтобы стать чемпионкой. Поэтому звездная мама гордится каждой победой Маруся в этом виде спорта.Недавно Бородина похвасталась, что ее дочка приняла участие во Втором открытом первенстве Центра художественной гимнастики и заняла там третье место, что при большой конкуренции является поводом для гордости.Однако телеведущая призналась, что незадолго до соревнований ей пришлось отругать Марусю за плохие оценки в школе. Но звезда сожалеет, что немного перегнула палку, так как нельзя требовать от ребенка успехов во всем: и в школе, и в спорте.При этом Ксения рассказала, что сама отличницей никогда не была, но от дочери требует высоких результатов. Поклонники посоветовали звезде не переусердствовать в воспитании и дать дочери возможность быть лучшей в чем-то одном.