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Максим Галкин похвастался в Сети своей красотой и талантом

Известный пародист Максим Галкин похвастался в Сети своей красотой и талантом на новом портретном снимке. Артист отметил, что если сам себя не похвалит, то никто может и не заметить такую естественную красоту.

Максим Галкин похвастался в Сети своей красотой и талантом

В Instagram-профиле Максима Галкина накануне появилась новая фотография, на которой лицо артиста запечатлено крупным планом. В подписи к снимку супруг Примадонны блеснул своей «скромностью», отметив, что ничего не может поделать с естественной красотой, доставшейся ему от природы. Пародист подчеркнул, что даже на фото без обработки выглядит просто шикарно, а потому молчать об этом не может.

Со слов Максима Галкина, бывает такое, что никто не заметит твоего таланта, пока сам о нём не закричишь. Фолловеры оценили новую публикацию артиста, отметив, что его юмор всегда уместен. Многие в комментариях согласились с тем, что талант супруга Примадонны покорил многих, а естественная красота и приятные черты лица очень располагают к себе.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 08:50
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