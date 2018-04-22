Дарья Пынзарь сравнила сторонников «чайлдфри» с самоубийцами

Сейчас Дарья вместе с семьей находится в Турации. Приятный климат, красивые пейзажи наводят девушку на размышления о смысле жизни. Девушка уверена, что главная цель – это продолжение рода.У Пынзарь есть даже своя теория: она уверена, что люди рождают своих предков, т.е. в детях воплощаются родители во втором или третьем поколении. А значит, если не продолжать свой род, то ты уже не сможешь перевоплотиться в своих детях. Поэтому сторонников движения «чайлдфри» Дарья сравнила с самоубийцами.Подписчики разделились во мнениях после прочтения данного рассуждения. Некоторые поддержали бывшую участницу «Дома-2», отметив, что дети – это наше будущее. Но нашлись и те, кто посоветовал Пынзарь поменьше забивать голову всякой ерундой о перерождении души.