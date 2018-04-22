Фотографии электрокара Porsche Mission E появились в сети

По словам экспертов, стилистический концепт, применяемый в процессе разработки Porsche Mission E, очень сильно напоминает дизайн Panamera. Новый электрокар называют революционной разработкой немецких производителей, так как Porsche Mission E является первой моделью бренда полностью оснащённой автоматическим оборудованием.Представители компании Porsche впервые сообщили о разработке полностью электрического автомобиля сообщили в 2015 году на автосалона во Франкфурте. Транспортное средство планируют оснастить двумя электрическими моторами, общая производительность которых составит 600 лошадиных сил.Как стало известно, новая разработка легендарного бренда составит прямую конкуренцию Tesla Model S. При этом электрокар Porsche Mission E будет стоить на много меньше, чем его главный конкурент.