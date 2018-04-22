АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мансийский йети стал виновником гибели группы Дятлова
EUR 75.65 USD 61.32
Курс валют на 21.04.2018

Фотографии электрокара Porsche Mission E появились в сети

Накануне в сети появились фотографии электрического автомобиля Porsche Mission E. Официальная презентация нового электрокара состоится в следующем году.

Фотографии электрокара Porsche Mission E появились в сети


По словам экспертов, стилистический концепт, применяемый в процессе разработки Porsche Mission E, очень сильно напоминает дизайн Panamera. Новый электрокар называют революционной разработкой немецких производителей, так как Porsche Mission E является первой моделью бренда полностью оснащённой автоматическим оборудованием.

Представители компании Porsche впервые сообщили о разработке полностью электрического автомобиля сообщили в 2015 году на автосалона во Франкфурте. Транспортное средство планируют оснастить двумя электрическими моторами, общая производительность которых составит 600 лошадиных сил.

Как стало известно, новая разработка легендарного бренда составит прямую конкуренцию Tesla Model S. При этом электрокар Porsche Mission E будет стоить на много меньше, чем его главный конкурент.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 11:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Марина Мексика хочет вставить импланты в ягодицы
Фотографии электрокара Porsche Mission E
Александра Харитонова показала Backstage с новой
Rolls-Royce снял на видео тесты кроссовера
Алексей Чайчиц отправился на Бали вместе с Иваном
В Литве эстонец избил украинца из-за спора о
Серийный внедорожник KIA Telluride будет иметь
Ивана Дилова, по мнению зрителей, сильно
Новый микроскоп может показывать в 3D действие
В сети появились шпионские фото нового кроссовера
Ксения Бородина весело отдохнула на концерте
В Великобритании на аукционе продали меню первого
Настасья Самбурская сменила имидж, перекрасившись
В базе TENAA замечен предполагаемый бюджетник
В Грузии задержан мужчина, укравший картину
Экс-участница «Дома-2» помогла задержать
Андрей Гайдулян впервые после развода появился на
Мансийский йети стал виновником гибели группы
Александр Масляков пригрозил Сергею Светлакову
Эксперты остались довольны после тестов камеры
Поклонники разгадывают значение нового жеста
Ученые разработали для мужчин безопасный
Анна Семенович показала свои «бесконечные» ноги
Российские физики добились уплотнения энергии
Ученые: Пиво, шампанское и кофе вошли в список
Хейтеры уверены, что Ольга Бузова скопировала
Елена Ваенга нашла своего «двойника» среди
Соперники Христа: Другие претенденты на звание
Ксения Бородина похвалилась успехами старшей
Ученые выяснили в чем разница между сном
Просмотреть все новости