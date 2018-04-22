Rolls-Royce снял на видео тесты кроссовера Cullinan в пустыне

Новый кроссовер Rolls-Royce Cullinan разработан на алюминиевой платформе, которая в дальнейшем будет использована для создания других моделей британского бренда. Ожидается, что под капотом новинки будет установлен битурбированный агрегат V12 ёмкостью 6,75 литра, генерирующий 671 лошадиную силу. На пару с мотором будет работать 8-скоростной «автомат» ZF и полноприводная система.Над разработкой Rolls-Royce Cullinan специалисты трудились в течение трёх лет. Недавно компания начала завершающие испытания модели при поддержке National Geographic. Тестовым кроссоверам помимо пустыней предстоит посетить Альпы и США. Официальная презентация новинки состоится летом этого года на специальном мероприятии.