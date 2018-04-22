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Серийный внедорожник KIA Telluride будет иметь много общего с концептом

В компании KIA разрабатывают серийный внедорожник KIA Telluride. Как сообщают профильные издания товарная версия автомобиля в плане дизайна практически не будет отличаться от концепта, представленного ранее.

Серийный внедорожник KIA Telluride будет иметь много общего с концептом


Как сообщают инсайдеры, серийный внедорожник KIA Telluride сохранит большую часть дизайнерских решений концепта, позднее их будут использовать и на других кроссоверах марки. При этом внешний дизайн новинки будет отличаться от актуального флагмана KIA Sorento.

Базовая модификация нового KIA Telluride будет иметь восемь посадочных мест, при этом «люксовая» версия будет 7-местной, так как во втором ряду сидений установят два раздельных кресла. Предполагается, что внедорожник будет иметь передний привод, а в качестве дополнительной опции будет предложена система AWD.

В подкапотном пространстве внедорожника KIA Telluride будет установлен бензиновый мотор V6 объёмом 3,3 литра, который будет работать на пару с 8-диапазонным «автоматом». Новинка получит «брата близнеца» в лице внедорожника Hyundai Palisade.
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Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 10:45
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