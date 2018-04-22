Серийный внедорожник KIA Telluride будет иметь много общего с концептом

Как сообщают инсайдеры, серийный внедорожник KIA Telluride сохранит большую часть дизайнерских решений концепта, позднее их будут использовать и на других кроссоверах марки. При этом внешний дизайн новинки будет отличаться от актуального флагмана KIA Sorento.Базовая модификация нового KIA Telluride будет иметь восемь посадочных мест, при этом «люксовая» версия будет 7-местной, так как во втором ряду сидений установят два раздельных кресла. Предполагается, что внедорожник будет иметь передний привод, а в качестве дополнительной опции будет предложена система AWD.В подкапотном пространстве внедорожника KIA Telluride будет установлен бензиновый мотор V6 объёмом 3,3 литра, который будет работать на пару с 8-диапазонным «автоматом». Новинка получит «брата близнеца» в лице внедорожника Hyundai Palisade.