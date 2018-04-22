В сети появились шпионские фото нового кроссовера на базе SsangYong Tivoli

Новый кроссовер от индийских производителей известен под внутризаводским номером S201, а какое название ему дадут для реализации на рынке, пока не сообщается. Автомобиль построили на одной платформе с южнокорейским SsangYong Tivoli. В целом новинка является перелицованным вариантом данной модели.Судя по шпионским фотографиям, тестовый прототип получил новые задние фары не похожие на те, что имеет Tivoli. Новый индийский кроссовер будет предложен в двух вариантах — обычном и укороченном, который в длину будет не более четырёх метров.В моторной линейке кроссовера S201 будут силовые агрегаты разработанные в компании Mahindra. В частности, это бензиновый двигатель объёмом 1,2 литра и дизельный мотор ёмкостью 1,5 литра. Производительность силовых установок пока не раскрывают. Новый кроссовер на индийский рынок выведут до конца текущего года.