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В сети появились шпионские фото нового кроссовера на базе SsangYong Tivoli

Индийская компания Mahindra создаёт доступный кроссовер, который разделит платформу с моделью SsangYong Tivoli. Индийские производители уже приступили к тестированию нового автомобиля, где его и запечатлели фотошпионы.

В сети появились шпионские фото нового кроссовера на базе SsangYong Tivoli


Новый кроссовер от индийских производителей известен под внутризаводским номером S201, а какое название ему дадут для реализации на рынке, пока не сообщается. Автомобиль построили на одной платформе с южнокорейским SsangYong Tivoli. В целом новинка является перелицованным вариантом данной модели.

Судя по шпионским фотографиям, тестовый прототип получил новые задние фары не похожие на те, что имеет Tivoli. Новый индийский кроссовер будет предложен в двух вариантах — обычном и укороченном, который в длину будет не более четырёх метров.

В моторной линейке кроссовера S201 будут силовые агрегаты разработанные в компании Mahindra. В частности, это бензиновый двигатель объёмом 1,2 литра и дизельный мотор ёмкостью 1,5 литра. Производительность силовых установок пока не раскрывают. Новый кроссовер на индийский рынок выведут до конца текущего года.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:30
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