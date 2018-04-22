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В базе TENAA замечен предполагаемый бюджетник модели Xiaomi Redmi Note 5A

Стало известно о том, что в базе ресурса TENAA были опубликованы данные о новом смартфоне. Эксперты предполагают, что это бюджетная модель мобильного устройства Xiaomi Redmi Note 5A.

В базе TENAA замечен предполагаемый бюджетник модели Xiaomi Redmi Note 5A


На сайте сообщается, что новинка получила 5,99-дюймовый дисплей, который предлагает разрешение стандарта 1440х720 пикселей. Помимо этого известно, что в аппаратной основе функционирует процессор с восемью ядрами и тактовой частотой работы в 2 ГГц. На рынке новый девайс должен появиться в трех версиях, которые будут отличаться объемом памяти. Таким образом, стоит ожидать появление модификаций 2/16, 3/32 и 4/64 Гб.

Также выделяется наличие аккумулятора с емкостью 3 тысяч мАч и двух камер – сдвоенной основной на 12 и 12 Мп и фронтальной на 16 Мп. В качестве программной платформы планируют использовать операционную систему Android 8.1 Oreo.

Касательно возможного дизайна и материала оболочки смартфона информации еще нет.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:15
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