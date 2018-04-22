В базе TENAA замечен предполагаемый бюджетник модели Xiaomi Redmi Note 5A

На сайте сообщается, что новинка получила 5,99-дюймовый дисплей, который предлагает разрешение стандарта 1440х720 пикселей. Помимо этого известно, что в аппаратной основе функционирует процессор с восемью ядрами и тактовой частотой работы в 2 ГГц. На рынке новый девайс должен появиться в трех версиях, которые будут отличаться объемом памяти. Таким образом, стоит ожидать появление модификаций 2/16, 3/32 и 4/64 Гб.Также выделяется наличие аккумулятора с емкостью 3 тысяч мАч и двух камер – сдвоенной основной на 12 и 12 Мп и фронтальной на 16 Мп. В качестве программной платформы планируют использовать операционную систему Android 8.1 Oreo.Касательно возможного дизайна и материала оболочки смартфона информации еще нет.