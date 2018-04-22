Эксперты остались довольны после тестов камеры смартфона Xiaomi Mi Mix 2S

Известно, что новый девайс оснащен сдвоенной тыльной камерой, которая располагает разрешением 12 и 12 Мп. Один сенсор обладает апертурой 1.8, а второй 2.4. При этом датчик с большим показателем также предлагает возможность двукратного приближения картинки. В целом модуль располагает оптической стабилизацией и двойной фокусировкой пикселей. Таким образом, тыльная камера может делать качественные снимки с высокой скоростью.Благодаря большому количеству функций пользователь сможет выбрать один из 206 вариантов съемки фотографий. Выбор режимов осуществляется путем прикосновения к верхнему правому углу дисплея.Помимо фотографирования удивляет и функция съемки видео. Сообщается, что камера Xiaomi Mi Mix 2S способна кодировать видеоматериал в режиме h.265.