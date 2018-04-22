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Эксперты остались довольны после тестов камеры смартфона Xiaomi Mi Mix 2S

Специалисты в области пользовательской электроники решили провести тесты с камерой смартфона Xiaomi Mi Mix 2S. В конечном счете, экспертам ее качество очень понравилось.

Эксперты остались довольны после тестов камеры смартфона Xiaomi Mi Mix 2S


Известно, что новый девайс оснащен сдвоенной тыльной камерой, которая располагает разрешением 12 и 12 Мп. Один сенсор обладает апертурой 1.8, а второй 2.4. При этом датчик с большим показателем также предлагает возможность двукратного приближения картинки. В целом модуль располагает оптической стабилизацией и двойной фокусировкой пикселей. Таким образом, тыльная камера может делать качественные снимки с высокой скоростью.

Благодаря большому количеству функций пользователь сможет выбрать один из 206 вариантов съемки фотографий. Выбор режимов осуществляется путем прикосновения к верхнему правому углу дисплея.

Помимо фотографирования удивляет и функция съемки видео. Сообщается, что камера Xiaomi Mi Mix 2S способна кодировать видеоматериал в режиме h.265.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:50
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