Эксперты остались довольны после тестов камеры смартфона Xiaomi Mi Mix 2S
Специалисты в области пользовательской электроники решили провести тесты с камерой смартфона Xiaomi Mi Mix 2S. В конечном счете, экспертам ее качество очень понравилось.
Известно, что новый девайс оснащен сдвоенной тыльной камерой, которая располагает разрешением 12 и 12 Мп. Один сенсор обладает апертурой 1.8, а второй 2.4. При этом датчик с большим показателем также предлагает возможность двукратного приближения картинки. В целом модуль располагает оптической стабилизацией и двойной фокусировкой пикселей. Таким образом, тыльная камера может делать качественные снимки с высокой скоростью.
Благодаря большому количеству функций пользователь сможет выбрать один из 206 вариантов съемки фотографий. Выбор режимов осуществляется путем прикосновения к верхнему правому углу дисплея.
Помимо фотографирования удивляет и функция съемки видео. Сообщается, что камера Xiaomi Mi Mix 2S способна кодировать видеоматериал в режиме h.265.
Известно, что новый девайс оснащен сдвоенной тыльной камерой, которая располагает разрешением 12 и 12 Мп. Один сенсор обладает апертурой 1.8, а второй 2.4. При этом датчик с большим показателем также предлагает возможность двукратного приближения картинки. В целом модуль располагает оптической стабилизацией и двойной фокусировкой пикселей. Таким образом, тыльная камера может делать качественные снимки с высокой скоростью.
Благодаря большому количеству функций пользователь сможет выбрать один из 206 вариантов съемки фотографий. Выбор режимов осуществляется путем прикосновения к верхнему правому углу дисплея.
Помимо фотографирования удивляет и функция съемки видео. Сообщается, что камера Xiaomi Mi Mix 2S способна кодировать видеоматериал в режиме h.265.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:50