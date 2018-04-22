АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Грехи человека: Сопротивляться им бесполезно из-за отголосков животных инстинктов живущих в сознании после эволюции
EUR 75.65 USD 61.32
Курс валют на 21.04.2018

Российские физики добились уплотнения энергии ядерной батарейки в десять раз

Новых показателей по уплотнению ресурса ядерной батарейки удалось достичь группой российских ученых. Причем оптимизирована толщина слоев элемента десятикратно. Отмечается, что в один грамм нового компонента, исследователи соединили почти 3300 милливатт-час.

Таким образом, удалось достичь наилучшего результата по сегменту никелевых ядерных элементов, если сравнивать данные показатели с плотностью энергии обычных химэлементов. Потенциал новинки достиг 10-кратного увеличения. Специалистами НИТУ «МИСиС», МФТИ и ФГБНУ ТИСНУМ оптимизирована ядерная батарейка с использованием радиоактивного изотопа никель-63. На один грамм его общего веся, запасается 3,3 ватт-часа, что указывает на самое лучшее достижение, свойственное именно данному материалу.
Российские физики добились уплотнения энергии ядерной батарейки в десять раз


Испускаемые никель-63 бета-частицы попадают в область алмазных преобразователей, используя барьер Шоттки. Заметный потенциал для данного эффекта образуется в слое из полупроводника, граничащего с металлом и равным разности выхода энергии при работе.

Физиками была смоделирована форма движения в источнике, свойственная определенной группе электронов. Их движение фиксировали и в преобразователях, которые к нему прилегают. База диодов Шоттки послужила определением необходимой толщины для основы из радиоизотопа. Успешное ее функционирование проходит в слое никеля-63 толщиной примерно 2,0 мкм, при этом для самого алмазного преобразователя, толщина находится в пределах 10 мкм.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты остались довольны после тестов камеры
Поклонники разгадывают значение нового жеста
Ученые разработали для мужчин безопасный
Анна Семенович показала свои «бесконечные» ноги
Российские физики добились уплотнения энергии
Ученые: Пиво, шампанское и кофе вошли в список
Хейтеры уверены, что Ольга Бузова скопировала
Елена Ваенга нашла своего «двойника» среди
Соперники Христа: Другие претенденты на звание
Ксения Бородина похвалилась успехами старшей
Ученые выяснили в чем разница между сном
Ученые: Несколько таблеток аспирина могут спасти
Максим Галкин похвастался в Сети своей красотой и
Дарья Пынзарь сравнила сторонников «чайлдфри» с
В КНР посетители зоопарка забросали камнями двух
Apple заменит бесплатно батареи дефектной партии
Названы компании, которые в скором будущем
Эмилия Кларк сдаёт своё жилище за 25 тысяч
Британские ученые из общества BEAMS доказали
В Омске крыша детского сада в любой момент может
Специалисты рассказали о главных уязвимостях для
Илон Маск профинансировал в штате Юта симулятор
Версию BMW X5 2019 построят на новой платформе
NASA показало красочный снимок Галапагосских
Ателье Roush представило пикап Roush Super Duty
В Англии обнаружили 4000-летнюю погребальную урну
Полет Елизаветы Арзамасовой под куполом цирка
В Украине представили бюджетный электрокар ROVER
Фотошпионы сняли BMW Z4 Roadster 2019 года в ходе
Биологи: Некоторые виды растений проводят в
Просмотреть все новости