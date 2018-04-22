Российские физики добились уплотнения энергии ядерной батарейки в десять раз

Таким образом, удалось достичь наилучшего результата по сегменту никелевых ядерных элементов, если сравнивать данные показатели с плотностью энергии обычных химэлементов. Потенциал новинки достиг 10-кратного увеличения. Специалистами НИТУ «МИСиС», МФТИ и ФГБНУ ТИСНУМ оптимизирована ядерная батарейка с использованием радиоактивного изотопа никель-63. На один грамм его общего веся, запасается 3,3 ватт-часа, что указывает на самое лучшее достижение, свойственное именно данному материалу.Испускаемые никель-63 бета-частицы попадают в область алмазных преобразователей, используя барьер Шоттки. Заметный потенциал для данного эффекта образуется в слое из полупроводника, граничащего с металлом и равным разности выхода энергии при работе.Физиками была смоделирована форма движения в источнике, свойственная определенной группе электронов. Их движение фиксировали и в преобразователях, которые к нему прилегают. База диодов Шоттки послужила определением необходимой толщины для основы из радиоизотопа. Успешное ее функционирование проходит в слое никеля-63 толщиной примерно 2,0 мкм, при этом для самого алмазного преобразователя, толщина находится в пределах 10 мкм.