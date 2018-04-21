Дарья Лымарь вызвала шквал критики снимком в бикини без фотошопа

«Я всегда пропагандировала идеал женской фигуры с формами, «без костей». Нет, нет, вы не подумайте, я восхищаюсь стройными спортивными девушками, и ни в коем случае не считаю нормой размер XXL, не поддержу огромных, тучных, неженственных девушек с колбасой вместо живота. Но не всем же быть худыми и не всем же девушкам трудиться с утра до вечера в залах…», - сообщила девушка.

Девушка опубликовала в своем микроблоге снимок в бикини и порассуждала под ним о фигуре. Стоит отметить, что редактировать фото она не стала, в отличие от прошлых снимков, которые подвергались значительной обработке. Так что Даша хоть и заверяет, что не переживает по поводу своей полноты, на самом деле, как и все Инстаграм-красотки, полностью подвергает фото обработке.После того, как девушка покинула телестройку, она отправилась путешествовать по жарким странам, к примеру, сейчас она находится на отдыхе в Малайзии. Находясь в своих поездках Дарья делает огромное количество фотографий, которые с удовольствием выкладывает в своем профиле, демонстрируя подписчикам стройную фигуру.Однако сама экс-участница и разоблачила свой обман, разместив один снимок, не подвергнутый вмешательству фотошопа. На нем ясно видны жировые отложения на Дашиных бедрах и становится понятно, что тонкой талией девушка тоже не обладает. В связи с этим Лымарь решила поддержать всех полных дамочек.