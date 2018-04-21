Появились слухи, что Игорь Трегубенко изменял Элле Сухановой, поэтому она потребовала развод
Несколько месяцев назад стало известно о том, что бывшие участники одиозного реалити-шоу «Дом-2» Игорь Трегубенко и Элла Суханова разводятся. Они начали свои отношения в периметре и подавали большие надежды на совместное будущее после ухода, но не прожив и двух лет расстались.
Причем до сих пор достоверно неизвестно, по какой причине супруги решили прекратить свои отношения.
Многие поклонники пары придерживались мнения, что во всем виноваты деньги, которых молодой человек практически не имел, а потому не мог обеспечить возлюбленную всем тем, чего она хотела.
Однако недавно в Сети появилась другая версия, по которой причиной разрыва стали не финансы, а постоянные измены Игоря.
Все дело в том, что сразу после развода с Эллой в микроблоге у Трегубенко появилась весьма занимательная фотография, на которой он полуголый позирует рядом с симпатичной молоденькой моделью.
Подписчики сразу обратили внимание на девушку и решили, что у экс-участника с ней роман, но тот опроверг эти домыслы, сославшись на простую фотосессию. И ему бы охотно поверили, если бы через несколько дней он не опубликовал еще один снимок с этой же моделью, только совсем в других образах.
В итоге, пользователи Сети пришли к выводу, что Трегубенко уже давно изменял Сухановой с юной красоткой, а когда Элла об этом узнала, то не стала закатывать скандал, а просто отпустила возлюбленного.