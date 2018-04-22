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Ученые: Пиво, шампанское и кофе вошли в список самых вредных продуктов для желудка

Ученые заметили, что маринованные продукты вместе с жареными, острыми и газированными видами, негативно воздействуют на желудок. Пиво, шампанское и кофе тоже вошли в список самых вредных аналогов.

Сухое вино повышает кислотность органа, но хуже всего на его работу влияют эти виды алкоголя. Крепкие напитки с дубильными веществами не опасны для его здоровья при приеме до 60 грамм. Гастрит и язвенная болезнь развиваются у лиц, постоянно испытывающих стресс, а также это относится к любителям кофе и чая, имеющих двухразовое питание.

Ученые: Пиво, шампанское и кофе вошли в список самых вредных продуктов для желудка


Хеликобактер пилори после размножения на слизистой оболочке желудка и кишечника становится виновником воспалительных процессов, а также разрушает стенки органа пищеварения. В данном случае пациент кроме диеты проходит курс лечения антибиотиками, чтобы избавиться от бактерии.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:20
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