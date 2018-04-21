АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Грехи человека: Сопротивляться им бесполезно из-за отголосков животных инстинктов живущих в сознании после эволюции
EUR 75.65 USD 61.32
Курс валют на 21.04.2018

Зрители из Южной Кореи заплакали во время выступления Евгения Плющенко

Сейчас спортсмен продолжает свои гастроли по странам Азии вместе с командой. Зрители из Южной Кореи заплакали во время выступления Евгения Плющенко, показавшего элементы своей олимпийской программы.

Люди сразу увидели молодого фигуриста в образе зрелого артиста, так что овациями встретили первые звуки знакомой мелодии. Они со слезами на глазах аплодировали Евгению Плющенко после завершения выступления, назвав его профессионалом с безупречными навыками.

Зрители из Южной Кореи заплакали во время выступления Евгения Плющенко


Аналогичная ситуация произошла в Японии, где было показано его шоу, а сейчас на странице звезды в Instagram можно увидеть много приглашений от представителей разных стран. Поклонники удивляются энергичности своего кумира, потому что многие 35-летние спортсмены уже давно стали тренерами и не выходят сами на лед.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:35
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Тюмени экстренно эвакуировали гипермаркет «Ашан»
Зрители из Южной Кореи заплакали во время
Дженнифер Энистон впервые появилась в обществе
Употребление большого количества сахара во время
Жители Йошкар-Олы заметили в городе множество
Ученые расшифровали загадку 3700-летней
Первые фото обновлённого кроссовера GMC Acadia
Анфиса Чехова верит в любовь вместо религии
Поклонники советуют Яне Рудковской обратиться к
Ученые: «Брексит» связан с когнитивной
Наталья Штурм распродает через Instagram
Презентация Apple iPhone SE 2 может состояться в
Ким Кардашьян со своими сестрами закрывает бутик,
Дарья Лымарь вызвала шквал критики снимком в
На сайте Oppo появилась информация о бюджетном
Поклонники раскритиковали Розу Сябитову за
Google сообщит о самолечении пользователей в
Ольгу Орлову сравнили с Алексеем Паниным из-за
Ольга Зуева рассказала, что сотрудничать с
Минюст США расследует дело 4 крупных операторов
Девушка из Воронежа поразила пользователей сетей
Звезду сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк
Жители Белгорода стали жертвами липового
Появились слухи, что Игорь Трегубенко изменял
Старший сын Натальи Водяновой показал матери свою
Лина Данэм рассказала о том, как пережила
Электрический концепт WEY-X наделили
Пенсионерка из Ростова подкидывает фекалии своим
Даниэль Гусев весело проводит время со своим
Житель Ливерпуля запечатлел на камеру светящее
Просмотреть все новости