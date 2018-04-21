Зрители из Южной Кореи заплакали во время выступления Евгения Плющенко

Люди сразу увидели молодого фигуриста в образе зрелого артиста, так что овациями встретили первые звуки знакомой мелодии. Они со слезами на глазах аплодировали Евгению Плющенко после завершения выступления, назвав его профессионалом с безупречными навыками.Аналогичная ситуация произошла в Японии, где было показано его шоу, а сейчас на странице звезды в Instagram можно увидеть много приглашений от представителей разных стран. Поклонники удивляются энергичности своего кумира, потому что многие 35-летние спортсмены уже давно стали тренерами и не выходят сами на лед.