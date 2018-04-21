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Даниэль Гусев весело проводит время со своим питомцем Платоном

Сын экс-участника телепроекта «Дом-2» Антона Гусева и Евгении Феофилактовой Даниэль любит играть со своим домашним питомцем.

Недавно Евгения решила показать, как проводит ее сын свободное время. Она опубликовала видео, на котором мальчик играет во дворе с любимой собачкой по кличке Платон.

Даниэль Гусев весело проводит время со своим питомцем Платоном

Пользователи умились после просмотра данного ролика, так как видно, что питомец обожает своего маленького хозяина, и эта дружба взаимна. Многие добавили, что детей нужно с детства приучать к общению с животными, так как они учатся доброте и заботе.

Но большинство пользователей заинтересовало другое: почему выходные мальчик проводит дома с мамой и собакой, а не с отцом. Ведь Антон часто рассказывает своим подписчикам, что почти каждые выходные они отдыхают с сыном. По всей видимости, Гусев лишь создает иллюзию хорошего и заботливого отца, который видится с сыном лишь ради фотоотчета для подписчиков.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:40
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