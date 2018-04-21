Даниэль Гусев весело проводит время со своим питомцем Платоном

Недавно Евгения решила показать, как проводит ее сын свободное время. Она опубликовала видео, на котором мальчик играет во дворе с любимой собачкой по кличке Платон.Пользователи умились после просмотра данного ролика, так как видно, что питомец обожает своего маленького хозяина, и эта дружба взаимна. Многие добавили, что детей нужно с детства приучать к общению с животными, так как они учатся доброте и заботе.Но большинство пользователей заинтересовало другое: почему выходные мальчик проводит дома с мамой и собакой, а не с отцом. Ведь Антон часто рассказывает своим подписчикам, что почти каждые выходные они отдыхают с сыном. По всей видимости, Гусев лишь создает иллюзию хорошего и заботливого отца, который видится с сыном лишь ради фотоотчета для подписчиков.