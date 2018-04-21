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Ольга Рапунцель преувеличила способности своей новорожденной дочери

Участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель была высмеяна пользователями за преувеличение способностей своей дочери.

Недавно в утреннем эфире проекта «Дом-2» Ольга решила похвастаться своей идеальной семьей и не по годам способной дочерью. Девушка рассказала, что ее ребенок уже научилась сама переворачиваться в кроватке.

Ольга Рапунцель преувеличила способности своей новорожденной дочери

При этом, по словам Рапунцель, ее дочь каждый день удивляет родителей новыми способностями. Пока поклонники радовались за семью Ольги, хейтеры решили высмеять участицу известной телестройки.

Пользователи отметили, что ребенок, которому 20 дней от роду, не может уже самостоятельно научиться переворачиваться. В этом возрасте малыши только учатся самостоятельно держать голову.

В связи с чем Ольгу обвинили в том, что она пытается вызвать зависть у других, выставляя семью идеальной. Фолловеры посоветовали девушке быть самой собой и не выдумывать истории, в которых она сама не разбирается.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:27
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