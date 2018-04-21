Девушка из Воронежа поразила пользователей сетей сексуальным шпагатом на шесте в одном белье

Спортсменка любит удивить людей возможностями своего подтянутого тела, а сейчас показала силу рук и прекрасный пресс. Она хотела показать свою гибкость, а также отметила, что давно занимается таким направлением, сочетающим танец со стрип-пластикой.Здесь кроме элементов пилона выполняются связки на полу и возле шеста, а также можно выполнять самые сложные трюки. Многие девушки ходят на тренировки, которые приносят больше пользы, чем занятия фитнесом, потому что в процессе нагрузки задействованы все мышцы.