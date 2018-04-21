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Девушка из Воронежа поразила пользователей сетей сексуальным шпагатом на шесте в одном белье

Молодая жительница Воронежа является профессионалом Pole exotic и решила показать фото своей тренировки. Девушка поразила пользователей сетей сексуальным шпагатом на шесте в одном белье, получив множество комплиментов в свой адрес.

Спортсменка любит удивить людей возможностями своего подтянутого тела, а сейчас показала силу рук и прекрасный пресс. Она хотела показать свою гибкость, а также отметила, что давно занимается таким направлением, сочетающим танец со стрип-пластикой.

Девушка из Воронежа поразила пользователей сетей сексуальным шпагатом на шесте в одном белье


Здесь кроме элементов пилона выполняются связки на полу и возле шеста, а также можно выполнять самые сложные трюки. Многие девушки ходят на тренировки, которые приносят больше пользы, чем занятия фитнесом, потому что в процессе нагрузки задействованы все мышцы.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:15
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